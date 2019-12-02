عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحداثة

وزير التربية والتعليم: الوزارة كانت مليئة بالثعابين والجرذان

وزارة الطاقة تتهم جهات غير معروفة بتهريب الوقود

الشهيد طارق..”الحياة أصبحت غير صالحة للحياة”

“حمدوك” يحذّر من استمرار العقوبات الأمريكية

الانتباهة

رفع الدعم عن البنزين في يناير

معلومات خطيرو بشأن إيجار مصنع أسمنت”ربك”

مظاهرات بود مدني لانعدام الخبز

مروحية”539″ ألف جنيه لرحلة ولائية لمسؤول بـ”المعادن”

التغيير: “الإنقاذ لم تسقط وموجودة في الخدمة المدنية والعسكرية”

اعتقال يونس محمود..توقف الفحوصات لانعدام”الأصباغ” بمستشفيات في العاصمة

السوداني

عشرات المستشارين بـ”العدل” يعتكفون بمنازلهم

قوى الحرية:”حل الوطني دي المناظر والفلم لم يبدأ”

البرهان: الجيش صنع التغيير ولن يخذل الشعب

الحكومة تستأذن الشعب لإحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر

توقيف متهمين بقتل”سائق أجرة” بعد اشتباك مع الشرطة

الدستورية تأمر باتخاذ إجراءاتٍ قانونية في مواجهة هارون أو إطلاق سراحه

الإعدام لـ”خمسيني” اغتصب ابنة زوجته

التيّار

الإفراج عن”1012″ نزيلاً ونزيلة بسجون الخرطوم

حمدوك يجري مباحثات مع مدير الـ”Cia” ووزير الدفاع الأمريكي

وزير التجارة: الاقتصاد سيشهد استقرارًا في العام الجديد

كباشي لـ”التيّار”: البرهان تلقى دعوة رسمية من ماكرون لزيارة فرنسا

مدني: مظاهرات طلابية بسبب الخبز والمواصلات

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الجريدة

حمدوك: استمرار العقوبات الأمريكية سيعجّل بانهيار البلاد

تورّط لجنة تعويضات”التريس” في بيع”203″ قطعة أرض بأم درمان

هروب مهندسين محطة مياه الأبيض لسوء الأوضاع المالية

بعد البرهان وحمدوك..حميدتي يزور”أسمرا”

مواطنو الولاية الشمالية يشكون من تردي طريق عطبرة بورتسودان

اﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻟﺤﻤﺪﻭﻙ ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻭﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻻ‌ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻ‌ﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ.

ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ : ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻤﻴﻪ.

ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻘﺘﻞ ﺳﺎﺋﻖ )ﺗﺮﺣﺎﻝ( ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ.

ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ : ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻴﺲ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷ‌ﺧﻴﺮ .

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻧﻄﻼ‌ﻕ ﺍﻻ‌ﺣﺘﻔﺎﻻ‌ﺕ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ .

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اﻟﻮﻃﻦ

ﺟﺮﺣﻰ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﻼ‌ﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ “ﺍﻟﺤﻠﻮ” ﻭ “ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ”

ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻳﻬﺪﺩ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷ‌ﻓﺪﻧﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ

“ﺍﻟﻮﻃﻦ” ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ

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ﺍﻟﻴﻮﻡ اﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﺄﺫﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻹ‌ﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﻟﺜﻮﺭﺗﻪ

ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻘﺘﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﺃﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ

ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻳﺒﺤﺚ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹ‌ﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷ‌ﻣﺮﻳﻜﻴﻦ.