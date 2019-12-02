الهلال يختبر قوته أمام حي الوادي نيالا قبل رحلة القاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستضيف الهلال الخرطوم في الثالثة والنصف عصر اليوم”الأثنين” ضيفه حي الوادي نيالا ضمن المرحلة الثانية عشر من منافسة الدوري الممتاز، في مباراةٍ تعدّ ذات أهمية قبل المغادرة إلى مصر.

ويهدف”الأزرق” إلى تصحيح المسار بعد الخسارة في المواجهة السابقة أمام الند التقليدي المريخ في قمّة الممتاز، وسيسعى مدربه إلى مسح الصورة المهزوزة قبل خوض تحدٍ صعب أمام الأهلي القاهري.

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و”الجمعة”، استطاع الهلال أنّ يحقق فوزًا مهمًا على بلاتينيوم الزيمباوي بهدفين مقابل هدف، ليتصدّر ترتيب أندية المجموعة الثانية في مجموعات أبطال أفريقيا.

وتعدّ النقطة الـ”22″ هدفًا مهمًا للمدرب صلاح أحمد آدم، لمواصلة تواجده بالمراكز الأمامية، لكّنه في ذات الوقت يضع في باله منح الفرصة لأكبر عددٍ من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم بدنيًا وفنيًا.

على الجانب، يتطّلع حي الوادي نيالا إلى حصد النقطة الـ”18″، وتحسين مركزه في روليت الدوري الممتاز.