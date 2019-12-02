القصر يتسلم مقر الحركة الإسلامية

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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علمت مصادر ان القصر وضع يده على مقر قيادة الحركة الاسلامية الواقع غرب شارع المك نمر بقلب الخرطوم, وكانت توجيهات عليا صدرت بالاستيلاء على مقر الحركة الاسلامية الذي كان به مكتب الامين العام للحركة الاسلامية، الزبير أحمد الحسن، وعدد من القيادات.
وشمل التوجيه ايلولة المقر الى مفوضية الاراضي وبحسب مصدر موثوق لآخر لحظة ان مسؤولين بمفوضية الاراضي تسلموا المقر رسمياً أمس وشرعوا في ترتيب الاواع بداخله وتحديد احتياجات المفوضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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