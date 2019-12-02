رحيل لاعب هلال الفاشر “عوض كروم”

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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أعلن نادي هلال الفاشر وفاة لاعب الفريق عوض كروم متأثراً بجراحه بعد إصابة على مستوى الرأس في الحادث الذي كان قد تعرضت له بعثة الفريق بالقرب من منطقة المويلح.
وكان النادي قد فقد في الحادث المدرب العام الهادي محمدين الذي لقي مصرعه لحظة وقوع الحادث، بحسب صحيفة اليوم التالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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