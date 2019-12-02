المركزي: لا أزمة في “الكاش” بالمصارف

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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أكد بنك السودان المركزي عدم وجود أزمة فى الأوراق النقدية، وقال الناطق الرسمى باسم “المركزى” د. نجم الدين حسن ابراهيم تعليقاً على ما أثير عن بوادر عودة أزمة الكاش، قال إن واقع التعاملات اليومية في المصارف من سحب وايداع عكس ذلك تماماً.
وأكد إبراهيم في تعميم صحفي وفقاً لمصادر أمس، توالي زيادة التوريدات واستمرار تغذية البنك المركزي للمصارف، وطمأن المتعاملين مع الجهاز المصرفي بعودة خدمات الصرافات الآلية وتفعيل نظام المتابعة والمراقبة من قبل البنك المركزي، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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