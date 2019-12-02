“قوى الحرية” لـ(الوطني): “حل الحزب دي المناظر والفلم لم يبدأ“

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف أن أبرز تحديات الفترة الانتقالية هي تفكيك دولة التمكين، وقال ”الجماعة بقوا يجقلبوا بعد إجازة قانون حل الحزب ــ في أشارة للمؤتمر الوطني ـ “، وأضاف: ”دي المناظر والفلم لسه ما بدأ“.

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وقال يوسف خلال مخاطبته ندوة نظمها تجمع أساتذة ومنسوبي جامعة الجزيرة بـ”النشيشيبة” بحسب صحيفة السوداني أمس، إن قانون تفكيك الإنقاذ ليس فريداً في عصره، مؤكداً أن القانون لم يحظر الحركة الإسلامية والإسلاميين، وأردف ”في حين أن الحركة الإسلامية تفوق النازية في البشاعة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)