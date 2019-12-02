طلاب جامعة الجزيرة يتظاهرون احتجاجاً على تردي الخدمات

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة انفجرت الأوضاع بجامعة الجزيرة حيث قام طلاب مجمع ابوحراز بمنع الموظفين والعاملين من دخول مباني المجمع الذي يشمل كليات العلوم وهندسة وتكنولوجيا الغابات والقانون. Advertisements وتظاهر الطلاب معبرين عن سخطهم من تردي الخدمات، وطالبوا بحلحلة جميع المشاكل بالمجمع، وعلمت الجريدة برفض الطلاب لحديث عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة مما أدى لتفاقم الوضع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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