استطلاع (قناة الجزيرة): فوز كبير لمؤيدي حل (حزب البشير)

أظهر استطلاع رأي أجرته “قناة الجزيرة مباشر” على منصة “فيسبوك”، وانتهى أمس السبت، أن 84 بالمائة من المشاركين مؤيدين لقانون تفكيك نظام البشير، وحل حزب المؤتمر الوطني.

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وشمل استطلاع الرأي 56.1 ألف شخص معظمهم من السودانيين بالداخل وفي المهاجر، فيما لم يوافق 16 بالمائة فقط من المشاركين على القانون وقرار الحل.

وأصدرت السلطات الانتقالية وفقاً للجريدة، نهاية الأسبوع الماضي، قانوناً لتفكيك نظام 1989 وبحل حزب المؤتمر الوطني، بجانب إلغاء قانون النظام العام سيئ الصيت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)