 (50%) زيادات في قيمة تذاكر دخول الميناء البري

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements كشفت مصادر بميناء الخرطوم البري أمس عن زيادة بنسبة (50%) في قيمة تذكرة دخول الميناء، وبلغ سعر تذكرة الدخول للميناء البري(15) جنيهاً بدلاً عن (10) جنيهات، وشكا عدد من المسافرين بالميناء من زيادة التعرفة التي لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها إدارة الميناء، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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