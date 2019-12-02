أديب: تحقيقات فض الاعتصام تسير بصورة جيدة

اكد رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب عدم الخوض في تفاصيل التحقيق بالتصريحات لسرية العمل حتى يتم اعلان النتائج النهائية على الملأ، مشيراً إلى أن التحقيق يسير بصورة جيدة.

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وقال أديب بحسب صحيفة السوداني أمس، تعقيبا على رفض أسر الشهداء لكل لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة وقولهم بإنهم لا يطمئنون الا في حال قيام لجنة دولية مستقلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)