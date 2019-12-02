اجتماع لقوى الحرية اليوم لمناقشة ترشيحات الولاة

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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كشفت “قوى الحرية والتغيير” عن إجتماع للمجلس المركزي اليوم لمناقشة ترشيحات ولاة الولايات، في وقت توقعّت فيه تسليم بقية الولايات لمرشحيها خلال ساعات.
وقال الناطق الرسمي بإسم المجلس المركزي إبراهيم الشيخ بحسب صحيفة السوداني، إن لجنة ترشيحات الولاة وضعت عدداً من الشروط علي رأسها الكفاءة والجدارة، بجانب أن لا يزيد سن المرشح لمنصب الوالي عن (70) عاماً، فضلاً عن مراعاة ترشيحات كل ولاية، مشيراً إلي أن باب النقاش مفتوح حول مسألة تعيين الولاة بين كافة مكونات قوى الحرية والتغيير، مضيفاً أن تعيين الولاة أصبح ضرورة مهمة في ظل وجود تذمُر بعدد من الولايات بشأن تعيين ولاة مدنيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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