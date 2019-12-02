نجل وحرس والي الجزيرة يوسعون مواطناً ضرباً ويسببون له الأذى

دون مواطن بلاغاً جنائياً في قسم الأوسط بود مدني ضد نجل والي ولاية الجزيرة المكلف علي خليفة أمره لحرس الوالي بالإعتداء عليه بالضرب وإصابته في يده وإعتقاله داخل قيادة الجيش بود مدني .

وقال شقيق المجني عليه “سنهوري عبد الرحمن الطيب” أن نجل الوالي صدم عربة شقيقه “مدثر” بعربة دستورية مخصصة لوالده ، ومن ثم قام بالإعتداء على صاحب العربة الأخرى ، وأصدر أمراً لحرس الوالي بضربة ، مشيراً إلى أنهم دونوا بلاغاً ضد نجل الوالي بالرقم (1328/2019) .

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وقال الشاكي “مدثر عبد الرحمن الطيب” إنه تعرض للضرب بعد الحادث ودخولهم في نقاش هو ونجل الوالي الذي استدعى الحرس الخاص بوالده وتم اقتياده الى داخل قيادة القوات المسلحة بود مدني وأوسعوه ضرباً ما أدى لإصابته في يده .

وأوضح التقرير الطبي الصادر من مركز الجزيرة للإصابات أن المجني عليه يعاني من تورم في فروه الرأس وكدمات متفرقة بالجسم بحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )