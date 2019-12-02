الأمة القومي يوصد الباب أمام محاولات اجراء تعديلات في قوائم المرشحين للولاة

أوصد حزب الأمة القومي الباب أمام محاولات عدد من قيادات بالحزب في إجراء تعديلات في قائمة مرشحي الحزب للولاة المعتمدة والتي أودعها مركزية الحرية والتغيير، وأعلن حزب الأمة تمسكه بتلك القائمة.

وفي الأثناء كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن إجتماع للمجلس المركزي اليوم لمناقشة ترشيحات الولاة للولايات، وتوقعّت فيه تسليم بقية الولايات لمرشحيها خلال الساعات القادمة، وأعتبر عضو المكتب السياسي بحزب الأمة للجريدة خلف الله احمد الشريف أن أي محاولة للإلتفاف على قرار المكتب السياسي والمعلن مسبقاً بشأن ترشيحات الولاة من قبل لجنة الترشيحات او غيرها يعتبر خرقاً لدستور الحزب لافتاً الى ان حزبه قد حسم الامر بشكل نهائي لارجعة فيه.

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من جهته كشف الناطق الرسمي بإسم المجلس المركزي لقوى الحرية إبراهيم الشيخ عن وضع لجنة ترشيحات الولاة عدداً من الشروط للمرشحين لمناصب الولاة على رأسها الكفاءة والجدارة، بجانب أن لا يزيد سن المرشح لمنصب الوالي عن (70) عاماً، فضلاً عن مراعاة ترشيحات كل ولاية، وأكد أن باب النقاش بين كافة مكونات قوى الحرية والتغيير مازال مفتوحاً حول مسألة تعيين الولاة.

وأردف بحسب الجريدة، أن تعيين الولاة أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود تذمُر بعدد من الولايات بشأن استمرار الولاة العسكريين وتزايد المطالب بتعيين ولاة مدنيين بدلاً عنهم

وفي سياق منفصل أكد الشيخ مشاركتهم في المفاوضات المقبلة التي تنطلق بجوبا في العاشر من الشهر الجاري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)