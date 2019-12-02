مستندات تكشف تورط لجنة التعويضات في بيع 203 قطعة أرض بام درمان

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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كشفت مستندات رسمية عن تورط لجنة التعويضات التابعة للنظام البائد بقرية التريس بأبو سعد وبئر الجبل بمحلية أمدرمان في بيع 203 قطعة أرض، بجانب تمليك اللجنة لعضويتها ونافذين سابقين 522 قطعة أرض من الأراضي التي تم تخصيصها كتعويضات للأهالي المتضررين من المطار الجديد.
وبحسب المستندات التي تحصلت “الجريدة” على نسخة منها فقد توزعت الأراضي التي تم بيعها في خمس قوائم، شملت القائمة الأولى 53 قطعة، بينما بلغت الثانية 89 قطعة، الثالثة قطعة 136، الرابعة 86 قطة، والخامسة 148 قطعة، وأوضحت المستندات أن عضواً باللجنة تحصل على 30 قطعة أرض كحد أعلى، بينما تراوح عدد الأراضي التي تحصل عليها بقية أعضاء اللجنة بين 5 الى 20 قطعة.
وأعلنت مصادر فضلت حجب اسمها عن فتح بلاغات جماعية من قبل الأهالي ضد نافذين من النظام البائد بجانب ثلاثة من اعضاء اللجنة المتورطين في تزوير سجلات أراضيهم وبيعها، وأكدت المصادر اعتراف أحد اعضاء اللجنة في اجتماع رسمي بالمحلية بارتكاب اللجنة لتلك التجاوزات، وأردف: أقر عضو اللجنة ببيع 203 قطعة من اراضي المواطنين بالتزوير.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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