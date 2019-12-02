الدستورية تأمر بإطلاق سراح “أحمد هارون”

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : أخبار 28 مشاهدة أصدرت المحكمة الدستورية قراراً ببطلان إحتجاز رئيس المؤتمر الوطني السابق “أحمد هارون” ، ودعت للإفراج عنه خلال (15) يوماً مالم يكن مطلوباً في بلاغات جنائية أخرى . وكان “هارون” قد تم إحتجازه عقب سقوط نظام الإنقاذ في أبريل الماضي . Advertisements وتقدم محاموه بطعن لدى المحكمة الدستورية التي أصدرت قراراً أمس بإجماع قضاتها بعدم صحة إعتقاله دون توجيه إتهام له بحسب صحيفة المجهر . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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