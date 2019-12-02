تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الجريدة: * حمدوك: استمرار العقوبات الأمريكية سيعجل بانهيار البلاد * تورط لجنة تعويضات (التريس) في بيع 203 قطعة أرض بأم درمان * هروب مهندسين محطة مياه الأبيض لسوء الأوضاع المالية الصيحة: * (الدستورية) تأمر بالإفراج عن (هارون) و(آدم الفكي) * سقوط مروحية تقل والي النيل الآزرق بـ (قيسان) * (حميدتي) ينهي زيارة إلى أسمرا ويبحث مع أفورقي تحقيق السلام السوداني: * عشرات المستشارين بـ (العدل) يعتكفون بمنازلهم * قوى الحرية: (حل الوطني دي المناظر والفيلم لم يبدأ بعد) المجهر: * (البرهان) : الجيش صنع التغيير وسنوصل إلى مبتغاه * الشرطة تلقي القبض على (4) متهمين بقتل سائق الأجرة Advertisements آخر لحظة * القصر يتسلم مقر الحركة الإسلامية (آخر لحظة) تكشف حقيقة ترحيل رموز بالنظام إلى شالا نجاة وال من سقوط مروحية الوطن * جرحى في مواجهات بين طلاب الشعبية بقيادة (الحلو) و(الشعبي) الدار * القبض على أفراد العصابة المتهمين بقتل وجدي حسن والإستيلاء على عربته الآكسنت * كمين داخل شقة بجبرة ومداهمة بأم بدة ومقاومة من المتهمين بالسلاح الأبيض * البرهان: القوات المسلحة صنعت التغيير وهي التي ستحميه * مظاهرات بود مدني بسبب ارتفاع سعر الخبز * الشرطة تنفي التصريح باسمها حول عدم منحها التصديق للموكب المرتقب * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس والتربية الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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