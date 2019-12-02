دبلوماسي امريكي يعلن عن قدوم استثمارات جديدة في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

زار القائم بالأعمال الامريكي براين شوكان مطعم كنتاكي بشارع المشتل بالرياض (شرق العاصمة السودانية) معلنا رسميا إفتتاح المحلات الأولى من نوعها في السودان .

وبدأت سلسلة مطاعم كنتاكي إنشاء فروع لها في العاصمة السودانية في الشهرين الاخيرين بالتزامن مع تطورات الأوضاع السياسية وتشكيل حكومة انتقالية بعد اطاحة الاحتجاجات الشعبية بالرئيس عمر البشير .

وعبر شوكان عن تفاؤله بقدوم الاستثمارات الأميركية الى السودان مشيرا الى انه يتوقع في المستقبل القريب دخول استثمارات اميركية الى السودان .

وتتراوح أسعار وجبات الكنتاكي في فروعها بالعاصمة السودانية بين 450 جنيه (15 دولار امريكي ) و1200 الف جنيه (22 دولارا أميركيا) .