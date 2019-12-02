السوكرتا يفرمل فهود الشمال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فجر حي العرب مفاجأة من العيار الثقيل وحقق الفوز على الأمل عطبرة بمدينة الحديد والنار مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز ليوقف انتصارات متتالية للفهود.

وتوقف ممثل مدينة عطبرة عند النقطة (24) فيما ارتفع السوكرتا إلى (21) نقطة متقدما للمركز الثالث مزيحا الهلال.

وباتت صدارة فهود الشمال في مهب الريح إذ للمريخ مؤجلتين فوزه في احداها سيقوده للصدارة مباشرة. بينما سيبتعد الأحمر بالصدارة حال حصد الست نقاط كاملة. المادة السابقة البنك المركزى : لا وجود لأزمة فى “الكاش” بالمصارف السودانية المقالة القادمة من قال إنها سيئة؟ فائدة “رائعة” للكوابيس

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