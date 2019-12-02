البنك المركزى : لا وجود لأزمة فى “الكاش” بالمصارف السودانية

الخليج 365 :

أكد بنك السودان عدم وجود أزمة فى الأوراق النقدية (البنكنوت) وقال الناطق الرسمى باسم “المركزى” الدكتور نجم الدين حسن ابراهيم تعليقاً على بوادر عودة أزمة الكاش، إن واقع التعاملات اليومية فى المصارف من سحب وايداع عكس ذلك تماماً .

وأكد إبراهيم في تعميم صحفي اليوم “الأحد” تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، توالى زيادة التوريدات واستمرار تغذية البنك المركزى للمصارف، وطمأن المتعاملين مع الجهاز المصرفي بعودة خدمات الصرافات الآلية وتفعيل نظام المتابعة والمراقبة من قبل البنك المركزى.