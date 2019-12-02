المريخ يرتقي للمركز الثاني بهدفين في شباك الفلاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق المريخ فوزا مهما على حساب الفلاح عطبرة بهدفين نظيفين مساء اليوم الأحد على ملعب الخرطوم لحساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى المريخ بالهدفين في شوط اللعب الأول عبر نيسلون لازغيلا وسيف تيري، وتراجع مستوى الفريقين في شوط اللعب الثاني.

وبالنتيجة ارتفع المريخ إلى (23) نقطة متقدما للمركز الثاني فيما تجمد الفلاح في (15) نقطة. المادة السابقة التعادل يسيطر على مباراة السلاطين والتبلدي

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