التعادل يسيطر على مباراة السلاطين والتبلدي

الخليج 365 : تعادل المريخ الفاشر وضيفه هلال التبلدي بهدف لكل على ملعب النقعة عصر امس لحساب الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الهلال في شوط اللعب الاول عن طريق نجم خط الوسط عبدالرؤوف من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني ادرك المريخ الفاشر التعادل، ليرتفع الفريقان بنقاطهما الى (17) نقطة.

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