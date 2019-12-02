الطاقة والتعدين تكشف عن مساعي لزيادة الإنتاج النفطي

الخليج 365 : أعلن وكيل وزارة الطاقة والتعدين في السودان، حامد سليمان حامد، عزم الوزارة زيادة الإنتاج النفطي وتقليل تكاليفه. وأكد سليمان جلدى مخاطبته “ورشة التضرر الطبقي المشاكل والحلول” التي اقامتها الإدارةالعامة للمعامل والبحوث والدراسات النفطية. علي أهمية الورشة التي تعني بمجابهة التحديات التي تواجه قطاع النفط بوضع المعالجات المسبقة قبل حدوث المخاطر التي تتطلب تكاليف فنية ومالية عالية. Advertisements وقال إن الدراسات الفنية والبحوث التي تجريها الإدارة العامة للمعامل والبحوث تعبر ذات جدوى اقتصادية وفنية لكونها مرتبطة بالواقع العملي في الحقول السودانية . ونبه لضرورة إشراك جميع المشتغلين والمهتمين بالقضايا النفطية. بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للمعامل والبحوث والدراسات النفطية، عمر بابكر عبدالرحيم، أن الورشة تهدف إلى معالجة التضرر الطبقي الذي يمكن أن يحصل في الآبار والخزانات النفطية ومعرفة إمكانية تفاديه بالدراسات والبحوث التي تعمل على وضع المعالجات الفنية اللازمة .

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