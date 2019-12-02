وزارة المالية توقع مع صندوق النقد العربي وثيقة “تأييد القروض المبرمة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يوم الأحد، على وثيقة تأييد القروض المبرمة بين حكومة السودان وصندوق النقد العربي.

ووقّع عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم أحمد البدوي، فيما وقع عن الصندوق مديره العام رئيس مجلس إدارته د. عبد الرحمن الحميدي.

وتستهدف الوثيقة مواصلة التعاون والشراكة البناءة والعمل المشترك لتأييد وتفعيل القروض المبرمة وتكثيف جهود الشراكة وتفعيل التخطيط بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حسب أولويات البلاد ووفقاً لأطر وبرامج العمل في الصندوق .

ووصف وزير المالية الوثيقة بالمهمة، مؤكداً أهمية تمويل التجارة عن طريق قرض سلعي لتوفير إحتياجات البلاد من الواردات الاستراتيجية وتمويل الصادرات سيما تمويل صادرات الذهب.

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وكشف الوزير عن ترتيبات لإنشاء وحدة لتمويل صادرات المعادن والبترول بوزارة المالية.

ولفت إلى الإهتمام ببناء القدرات والتدريب لمنسوبي وزارة المالية وبنك السودان والوزارات الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والسياسات النقدية والمالية لا سيما مجال الشمول المالي.

من جانبه أبان رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي،د. عبدالرحمن الحميدي أن الوثيقة يتم بموجبها استمرار إنفاذ قرض سلعي سبق توقيعه بمبلغ 70مليون دولار وآخر تعويضي بمبلغ 110مليون دولار سيتم منحه لحكومة السودان لإنفاذ إصلاحات اقتصادية.

وكشف عن إتجاه لدعم الصادرات عبر الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية ، مؤكداً اهتمام الصندوق بالدعم الفني ودعم التدريب وتنفيذ برامج للسودان في سياق مبادرات الصندوق من بينها برنامج تعزيز وتطوير الأسواق المالية وبرنامج تطوير وتعزيز البنية الإحصائية لأهميتها في اتخاذ السياسات الاقتصادية بجانب مبادرة تعزيز الشمول المالي وتعزيز فرص نفاذ الأفراد للتمويل بما يدعم فرص التوظيف والمبادرات الفردية.

وكشف د. الحميدي عن سعي الصندوق لجمع المصدّرين والمستوردين في السودان في سياق تمويل التجارة العربية .