والى الخرطوم يجتمع مع قوى الحرية والتغيير

إنعقد اليوم الأحد ، أول اجتماع جمع والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد مع قوى الحرية والتغييير بحضور مدير عام شرطة ولاية الخرطوم ومدير إدارة مرور ولاية الخرطوم .

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وأوضح فيصل شبو عضو قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع كان مثمراً وتحلى فيه الجميع بروح وطنية عالية بطرح القضايا التي تهم المواطن على طاولة والي الخرطوم والذى تعهد من جهته بالعمل بروح الفريق الواحد لحلحلة كافة المشاكل التى تهم مواطن الخرطوم وعلى رأسها مشكلة المواصلات والخبز و الوضع الأمنى وانتشار الجريمة وتفكيك النظام السابق وتأهيل الطرق وانتشار شرطة المرور في الشوارع لفك الاختناقات المرورية كما أمن الاجتماع على إعادة فتح مراكز بسط الأمن الشامل بالأحياء السكنية بالشراكة مع لجان التغيير والخدمات والثوار وتكثيف الانتشار الشرطي وتسيير الدوريات والأطواف الليلية وتنفيذ حملات لضبط المواتر والعربات بدون لوحات والعربات غير المرخصة كما أمن الاجتماع على زيادة عدد وحدات حماية الطفل والأسرة وتدريب أفراد الشرطة على أعمال الحماية.

وقال شبو بحسب سونا – إن الاجتماع أمن على ضرورة تجسير العلاقة بين الشرطة والمواطن لجهة أن هناك جهات تتبع للنظام السابق انتحلت ذي الشرطة واستخدمت العنف أثناء فض الاعتصام مما خلق شرخاً في العلاقة بين المواطن والشرطة واتخذ الاجتماع عدة تدابير إعلامية لمعالجة هذا الشرخ. من جهته استعرض والي الخرطوم المجهودات المبذولة من الولاية لحل مشاكل المواصلات والنفايات ومراقبة الخبز و الوقود وإصلاح الشوارع وتوفير مياه الشرب ، و قال الوالي إن شباب الحرية والتغيير لهم دور أصيل في أعمال الرقابة والمتابعة لكافة خدمات المواطن وأشاد الوالي بالروح الوطنية التي سادت الاجتماع وتعهد بعقد اجتماع يوم الأربعاء القادم يضم المعتمدين والمديرين التنفيذيين للمحليات مع قوى الحرية والتغيير للنظر في أمر تكوين لجان التغيير والخدمات. الجدير بالذكر أن وفد الحرية والتغيير ضم كل من د. صلاح مناع وأيمن خالد وجمال إدريس وفيصل شبو وطه عثمان وأحمد الربيع وأمين سعد وطارق عبد القادر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)