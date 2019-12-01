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الحكومة تعلن 19 ديسمبر لإحياء الذكرى الأولى للثورة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 01-ديسمبر-2019

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الحكومة تعلن 19 ديسمبر لإحياء الذكرى الأولى للثورة

أعلنت الحكومة الانتقالية، إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر يوم الإثنين، 19 ديسمبر، الذي يتزامن مع الذكرى الـ64 للاستقلال من داخل البرلمان، ودعت في بيان يوم الأحد إلى مواصلة العمل من أجل إنفاذ مبادئ الثورة وشعاراتها حرية، وسلام، وعدالة.

 

وأكدت في البيان أن السلام يمثل أولوية في برنامج الفترة الانتقالية، من خلال الحوار الذي انطلق مع قوى الكفاح المسلح، والشعور المشترك لدى جميع الأطراف على ضرورة إنجاز سلام شامل.

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وأضاف البيان بحسب الشروق – أن درب الثورة طويل، وما حققته حكومة الثورة من مطالب في الفترة الماضية مجرد شذرات مما تنتظره كل أم مكلومة وطفل متطلع وثائرة وثائر عنيد.

 

ووجهت مؤسسات ودواوين الحكومة الرسمية القيام بما يلزم لإخراج الفعاليات والنشاطات المطروحة بالشكل المطلوب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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