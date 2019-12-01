التربية الخرطوم .. إعفاء وتعيين بعدد من الإدارات

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 38 مشاهدة أصدر المدير العام لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم محمد إبراهيم علي اليوم الأحد قرارات إدارية بالأرقام (40) ،(41) ، (42) لسنة 2019م. وبحسب القرار (40) فقد تم نقل الأستاذ (محمد مصطفى دياب) من الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة لمحلية أمبدة إدارة تعليم الأساس. Advertisements كما تم تعين الأستاذ ( محي الدين عوض الكريم فضل الله) مديراً عاماً لإدارة النشاط الطلابي بالوزارة بموجب القرار رقم (41) لسنة 2019م. وبموجب القرار رقم (42) تم إعفاء الأستاذ(محمد عبدالقادر دارفور) من الإدارة العامة للإستراتيجية وتكليف الأستاذ (عبدالعظيم سيد أحمد بوبي مديراً عاماً للأدارة العامة للإستراتيجية. ابراهيم عمر الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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