جدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة إلتزام القوات المسلحة بحماية ثورة ديسمبر المجيدة حتى تبلغ أهدافها ومراميها وقال البرهان (القوات المسلحة صنعت التغيير وهي التي ستحميه وتوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه وبتاريخها الناصع لايمكن أن تخذله أبداً وستظل عصية على كل إستهداف بعيدة عن المزايدة على كل مواقفها) .

وأضاف بحسب سونا – أن القوات المسلحة إنحازت إلى جانب الشعب من منطلق واجباتها الوطنية وبتماسكها وبقائها على قلب رجل واحد نجحت الثورة ، مشيراً إلى تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد عبر هذا التغيير الذي يهدف لبناء السودان دون تحيز أو تمييز تعلو فقط قيمة المواطنة التي هي أساس الحقوق .

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وحيا البرهان لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وعدد من قادة القوات المسلحة حيا تضحيات منسوبيها الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن وقال إنهم ظلوا يدافعون عن السودان الكيان حتى مضوا في سبيله شهداء.

وتعهد البرهان بتوفير كافة إحتياجات القوات المسلحة مؤكداً إهتمام القيادة المتعاظم بالفرد العسكري وتوفير متطلباته بمايضمن له العيش الكريم وتأدية واجباته على الوجه الأكمل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)