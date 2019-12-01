قيادات سودانية تطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب

بعثت مجموعة من المفكرين والأكاديميين ومديري الجامعات وقيادات المجتمع المدني والقيادات السياسية ورجال الأعمال خطاباً مفتوحاً للبيت الأبيض والكونغرس الأمريكيين مطالبة فيه بالاعتراف الحقيقي بالثورة السودانية الباسلة، والتي أسقطت نظام المؤتمر الوطني ورئيسه المخلوع عمر البشير.

Advertisements

وطالب الموقعون والموقعات في الخطاب برفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب، والغاء كافة العقوبات المفروضة على السودان نتيجة لجرائم النظام السابق، و ألا يعاقب الشعب السوداني وثورته المجيدة على جرائم النظام المخلوع.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت عملية لرفع العقوبات على نظام البشير ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ 2015، إلا أنها أخذت تماطل في رفع اسم السودان من هذه القائمة بعد نجاح السودانيين في إسقاط نظام المؤتمر الوطني.

وشدد الموقعون بحسب سونا – على أن استمرار وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية بعد نجاح ثورته يضع أعباءاً سياسية واقتصادية هائلة على سلطاته الانتقالية، وتحد من مجهوداتها في إستعادة وبناء الديمقراطية والسلام والعدالة والتنمية المتوازنة بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)