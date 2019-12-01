حميدتي يعود للبلاد بعد زيارة قصيرة لأسمرا

عاد إلى البلاد مساء اليوم الأحد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية إلى أسمرا استغرقت يوماً واحداً. وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان والأمين العام لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق جادالله وعدد من المسؤولين بالدولة.

وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي أن زيارة الوفد الذي يمثل المجلس الأعلي للسلام برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو جاءت بغرض اطلاع القيادة الارترية على سير استعدادات الحكومة لجولة المفاوضات القادمة في جوبا في العاشر من ديسمبر الجاري.

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وقال وزير الإعلام بحسب سونا – إن الوفد أجرى لقاءا مطولاً مع الرئيس الارتري اسياسي افورقي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وترتيبات الحكومة والمجلس الأعلى للسلام للجولة القادمة التي قال إنها ستكون بداية للمفاوضات العملية في المحاور المختلفة مشيراً إلى اكتمال كافة الاستعدادات لمفاوضات جادة في الجولة القادمة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الرئيس الارتري أكد استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه تحقيق السلام في السودان والوقوف مع الشعب السوداني في خندق واحد إنطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

ورافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي خلال الزيارة عضوا المجلس السيادي الفريق الركن ياسر العطا والأستاذة رجاء نيكولا ووزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)