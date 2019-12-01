عندما لعب ميسي لأتلتيكو مدريد.. ما قصة هذه الصورة؟

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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قبل ساعات من قمة المرحلة 15 من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، روت صحيفة “أس” الرياضية قصة صورة ظهر فيها نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي بقميص الفريق الذي سيواجهه ليلة الأحد.
وسبق لميسي أن لعب مباراة واحدة بقميص أتلتيكو مدريد، وحدث ذلك قبل 10 سنوات، وتحديدا في أكتوبر 2009 بلقاء ودي خيري في مدينة
روزاريو مسقط رأس “البرغوث” الأرجنتيني.
وأقيمت المباراة المذكورة بحسب “سكاي نيوز” على ملعب فريق نيويلز أولد بويز، الذي بدأ فيه ميسي مسيرته قبل الانتقال إلى برشلونة.
ميسي بين شوطي المباراة
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وفي الشوط الأول، ارتدى ميسي قميص أتلتيكو مدريد في الشوط الأول ضمن فريق ماكسي رودريغيز، في حين انتقل إلى فريق أسطورة الكرة الأرجنتينية خافيير زانيتي في الشوط الثاني.
اللقاء الذي حمل عنوان “تضامن عابر للحدود” كان من تنظيم مؤسسة أتلتيكو مدريد ومؤسسة بوبي زانيتي، التي أسسها لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق، لمساعدة الأطفال المحتاجين في الأرجنتين.
وقبل اللقاء المرتقب، الأحد، يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، خلف المتصدر ريال مدريد (31 نقطة من 14 مباراة) والثاني إشبيلية (30 نقطة من 15 مباراة).
أما أتلتيكو مدريد الذي بدأ الموسم بقوة، فيقبع في المركز السادس وله 25 نقطة من 14 مباراة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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