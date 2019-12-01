لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن القمة وتعاقب الهلال

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم وأصدرت عدداً من القرارات أبرزها الأحداث التي صاحبت مباراة القمة التي شهدت أحداثاً مؤسفة.

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وبعد نظر اللجنة في تقارير حكم ومراقب مباراة المريخ الخرطوم والهلال الخرطوم، بجانب تقرير شرطة العمليات، وشرطة أمن الملاعب، في المباراة التي اقيمت يوم 23 نوفمبر 2019م، باستاد الخرطوم، ووفق الأحداث التي صاحبتها، وبعد التداول والنقاش، وحسب نص المادة (6) البند (24) من لائحة الدوري الممتاز، لموسم 2019/ 2020م، مقروءة مع المواد (13) البند (1) والبند (و)، والمادة (13) البند (2) و (ط) من نفس اللائحة قررت اللجنة بحسب صحيفة اليوم التالي ما يلي :

أ‌- إعتبار نادي الهلال الخرطوم مهزوماً صفر/ 2.

ب‌- إحالة التقارير والتلف الذي حدث على مقاعد وسياج والممر الأمني، وفي البوابات باستاد الخرطوم إلى لجنة الانضباط.

ت‌- الإشادة بسلوك الجهازين؛ الفني والاداري لنادي الهلال الخرطوم.

ث‌- الإشادة بالروح العالية للاعبي الفريقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)