تفاصيل إلقاء الشرطة السودانية القبض على المتهمين الأربعة في حادثة قتل المغترب العائد (وجدي فرح) بالخرطوم

ألقت الشرطة السودانية بعد مجهودات مقدرة من فريق المباحث، وفي زمن قياسي، القبض على المتهمين الأربعة في حادثة قتل المغدور (وجدي حسن فرح ) ٤٠ عاماً، كما تمكنت من إستعادة سيارته بعد بيعها، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وتعود تفاصيل القبض بحسب إفادة مصادر لكوش نيوز، أن المتهمين قد أوقفوا القتيل ليلة الاربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ بالقرب من كهرباء جبرة جنوب غرب الخرطوم لمشوار بطريق جبل أولياء كسائق أجرة (ترحال).

وفي منطقة خلوية في منتصف الطريق طلبوا منه أن يتوقف لقضاء الحاجة، باغتوه بعدها بست طعنات بسكين حادة، وهربوا بسيارته وهاتفه المحمول.

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● سيارة القتيل

وقامت شرطة مسرح الحادث بالاجراءات الفنية اللازمة وإرسال الجثة للمشرحة و عندها تعرف شقيقه على القتيل وذكر أن شقيقه خرج ليلاً بعربته الاكسنت موديل 2016 التي كان يعمل بها ووجد البلاغ اهتماماً من قيادات الشرطة ومن قبل المواطنين الذين تناولوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تكليف تيم من مباحث شرطة ولاية الخرطوم لمتابعة البلاغ ولأهميته تم استنفار كافة رجال المباحث بالولاية للعمل لتسديد هذا البلاغ بحيث توصل البحث إلى وجود مشتبه بهم بمنطقة جبرة وتم تنشيط المصادر لتحديد أماكن تواجد المشتبه بهم وتم تحديد تواجدهم بإحدى الشقق بمنطقة جبرة ‘ وعلى وجه السرعة تم تشكيل تيم من فرعية الخرطوم مكافحة سرقة السيارات وتحديد ساعة الصفر حسب الخطة التي وضعت لمداهمة الشقة عند الثانية والنصف صباحاً تمت المداهمة، بحسب إعلام شرطة ولاية الخرطوم.

وحاول المتهمون الاشتباك مع القوة عن طريق الأسلحة البيضاء إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم والقبض على المتهم الأول و بتفتيشه تم العثور على موبايل القتيل والقبض على المتهم الثاني الذي عثر بحوزته على جزلان القتيل وكافة أوراقه الثبوتيه وتم اقتيادهما إلى فرعية مباحث الخرطوم تحت إشراف العقيد شرطة مصطفى مكاوي وبحضور مدير إدارة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم السيد العميد شرطة أمين سعيد محمد.

وعند التحري معهما أقر المتهمين بالاتهام المنسوب اليهما وأرشدا إلى شريكين آخرين أحدهما يتبع لجهة نظامية وأقرا بأن عربة المرحوم تم بيعها بمنطقة امدرمان الشقلة بمبلغ 120 الف جنيه وتم تحريك تيم آخر ليتم القبض على مستلم المال المسروق وضبط العربة و جار التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وكان القتيل قد عاد إلى السودان نهائياً بعد سنوات قضاها في الاغتراب بالمملكة العربية السعودية، هو وعائلته وأطفاله الخمسة، مصطحباً معه سيارة آكسنت موديل ٢٠١٦ كحصاد لغربته، ليعمل بها في ترحال، مستأجراً شقة بحي جبرة، في عمارة قرب مول الأنفال بالعاصمة السودانية الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)