رئيس الوزراء يصل واشنطن

وصل إلى واشنطن، في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد في زيارةٍ رسمية، رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، على رأس وفد رفيع يضم السادة وزراء الدفاع، العدل، الشباب والرياضة والشؤون الدينية.

وكان في إستقبال دولته بمطار دالاس الدولي في واشنطن بحسب سونا – سعادة السفير دونالد بووث، المبعوث الخاص للسودان والسيد السفير عمر محمدأحمد صديق، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والقائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن.

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وسيجري رئيس الوزراء، خلال هذه الزيارة، لقاءات مهمة في وزارة الخارجية والخزانة ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع ووكالة الإستخبارات المركزية كما سيلتقي قيادات الكونغرس فضلاً عن مخاطبة عدد من المراكز البحثية ومجالس الأعمال كما سيلتقي بجموع السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل الزيارة لقاءات السيد رئيس الوزراء بالسيد رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)