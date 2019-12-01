الطاقة: ماضون في زيادة الإنتاج النفطي

كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد عن عزم الوزارة على زيادة الإنتاج النفطي وتقليل التكاليف.

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وأكد لدى مخاطبته ورشة التضرر الطبقي المشاكل والحلول التي أقامتها الإدارة العامة للمعامل والبحوث والدراسات النفطية أهمية الورشة التي تعنى بمجابهة التحديات التي تواجه قطاع النفط بوضع المعالجات المسبقة قبل حدوث المخاطر التي تتطلب تكاليف فنية ومالية عالية، وقال إن الدراسات الفنية والبحوث التي تجريها الإدارة العامة للمعامل والبحوث تعتبر ذات جدوى اقتصادية وفنية لأنها مرتبطة بالواقع العملي في الحقول السودانية، مشدداً على إشراك جميع المشتغلين والمهتمين بالقضايا النفطية، مثمناً دور الإدارة العامة للمعامل والبحوث لقيامها بمثل هذه الدراسات التي تعين على تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج النفطي.

وأوضح د. عمر بابكر عبد الرحيم المدير العام للإدارة العامة للمعامل والبحوث والدراسات النفطية بحسب سونا – أن الورشة تهدف لمعالجة التضرر الطبقي الذي يمكن أن يحصل في الآبار والخزانات النفطية ومعرفة إمكانية تفاديه بالدراسات والبحوث التي تعمل على وضع المعالجات الفنية اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)