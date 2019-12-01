رئيس القضاء تصدر قرارات بالإفراج عن عدد من النزلاء

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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أصدرت مولانا نعمات عبد الله محمد خير، رئيس القضاء، اليوم الأحد ، قرارات بالإفراج عن (1012) نزيلاً ونزيلة بعدد من السجون بالخرطوم وهي (194) نزيلة من سجن امدرمان للنساء بصحبتهن 20 طفلاً و(82) نزيلاً من سجن أمدرمان و(640) نزيلاً من سجن سوبا و(96) بسجن دبك، وذلك دون المساس بالحقوق المدنية أو أية إجراءات أخرى يواجهها المفرج عنهم.
وجاءت هذه القرارات بحسب سونا – خلال الزيارة التي قامت بها رئيس القضاء اليوم إلى سجن أمدرمان، حيث ثمنت جهود إدارة السجن في تهيئة الحياة الكريمة للنزلاء وتأهيلهم لإدماجهم في المجتمع .
كما أشادت بجهود الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا برئاسة مولانا عبد العزيز فتح الرحمن نائب رئيس القضاء المشرف على السجون وعضوية مولانا عوض حسن عوض قاضي المحكمة العليا ومولانا امبلي بابكر أحمد، قاضي المحكمة العليا، ومولانا عبد الرحمن علي طه، قاضي المحكمة العليا، وتطرقت لجهود الدائرة واهتمامها بشئون النزلاء والمنتظرين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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