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تحذيرات من خروج مخابز بالخرطوم عن العمل بسبب فجوة الدقيق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذر إتحاذ المخابز يوم الاحد من فجوة في دقيق الخبز قد تتسبب في خروج عدد من المخابز بولاية الخرطوم من الخدمة، بينما وارجع خبير اقتصادي الى سلوك بعض ضعاف النفوس من أصحاب المخابز الاثمين الذين يقومون بتهريب دقيق الخبز المدعوم للسوق وبيعه بأضعاف أسعاره المقررة.

وقال الخبير د.اسامة محمد سعيد بحسب وكالة السودان للانباء أن بعض أصحاب المخابز لا يقومون بإستخدام كل حصتهم من الدقيق المدعوم ويقومون ببيع كميات منه في السوق عوضاً عن ذلك، مشدداً على ضرورة خلق شراكة قوية بين المحليات ولجان المقاومة بالاحياء لرقابة المخابز وحركة دقيق الخبز داخل ولاية الخرطوم.

وأضاف د.أسامة أن إحكام الرقابة ومكافحة التهريب سيكون لهم الاثر البالغ في محاصرة أزمة الخبز التي تنشأ بين الفينة والاخرى بولاية الخرطوم مبيناً أنها أزمة مصطنعة تهدف لخلق الاستياء العام وخدمة أهداف الثورة المضادة.

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