إتحاد الكرة يصدر قراره بشأن مباراة المريخ والهلال

الخليج 365 :

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا اليوم”الأحد” قضى بخسارة الهلال الخرطوم بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت الأسبوع الماضي.

وأمنّت اللجنة على تحويل تقرير التلف الذي حدث على مقاعد وسياج وفي البوابات لاستاد الخرطوم إلى لجنة الانضباط.

وأشادت لجنة المسابقات في اجتماعها اليوم”الأحد” بسلوك الجهاز الفني والإداري لنادي الهلال في المباراة بجانب الروح العالية للاعبي الفريقين.

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وفي اتجاهٍ آخر، رفضت اللجنة شكوى نادي الفلاح عطبرة ضد نادي الأهلي الخرطوم.

وتمّ التأمين على تكوين لجنة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنظيم المباريات والمتابعة بالاتحادات المحلية لكرة القدم بقيادة رمزي يحي،حسين محمد حسن، مأمون بشارة، مدثير سبيل، أمين عوض، محمد عبد السميع.

ورفعت اللجنة توصية لمجلس الإدارة لتلعب مباريات فاصلة بين الفرق التي تساوت في النقاط ضمن منافسة الدوري العام المؤهل للدرجة الممتاز، بين كلٍ من تريعة البجا جبل أولياء، والكمال الكاملين، الرباط الدمازين والهلال المناقل.

وقرّر اتحاد الكرة على تكوين لجنة ثلاثية لإعادة برمجة مباريات نادي الهلال الفاشر في بطولة الدوري الممتاز للجولات التي تبقت له.