مدني عباس: حريصون على الانضمام لـ”التجارة العالمية”

الخليج 365 :

أكد وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس، حرص الحكومة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتحسين البنية التحتية والاستفادة من القوانين التي تنظم حركة التجارة. وقال إن من أولويات الوزارة التأكيد على القوانين وتطبيقها خاصة التي تنظم التجارة الداخلية والخارجية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير بمجلس المنافسة وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يعتبر من القوانين المهمة لنفاذه وقوته ودوره الفعال في تلقي الشكاوى والبت فيها وتنظيم الأسواق .

Advertisements

وأمن لدى لقائه بمكتبه وفد مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على دعم المجلس وحل جميع المعوقات التي تعترضه حتى يقوم بدوره المنوط به لمصلحة المواطن والاقتصاد القومي.

من جهته أوضح البروفيسور حسن عباس حسن، رئيس مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بأن المجلس بدأ العمل في عام 2013 على الصلاحية الكبيرة والنافذة التي يمتاز بها المجلس في تلقى الشكاوى بخصوص أي إضرار بالمنافسة، بالإضافة للنظر في الاندماج بين الشركات ومنع الهيمنة على السوق.

وأشار إلى أهداف المجلس المهمة في رصد حركة السوق ومعرفة ما يدور فيه والتشريعات على أسس تنافسية السلع ومنع الاحتكار وتنظيم حركة السلع.