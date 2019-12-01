خبير إقتصادي يتوقع إنخفاض سعر الدولار بعد زيارة حمدوك الى واشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الخبير الاقتصادي، حسين القوني رئيس اللجنة الاقتصادية، أن زيارة رئيس الحكومة الانتقالية، الدكتور عبدالله حمدوك الى واشنطن من شأنها ان تأتي بنتائج إقتصادية ايجابية خاصة إذا تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف القوني، في تصريحات لصحيفة الراكوبة، ان “دولا غربية وعدت بدعم نظام الحكم في السودان، بما يشمل دعمًا سياسيًا على أساس أن يُدعم مع الدول الصديقة أما بمساعدات أو تسهيلات أو قروض أو جميعها معا”.

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وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: انه “إذا ما حدث هذا فان من المتوقع أن يكون هنالك انخفاض في سعر الدولار، ودخول استثمارات بالنقد الأجنبي، مما يدعم موقف السودان من النقد الأجنبي”.

وتوقع توالى الانخفاض إذا حققت الزيارة النتائج المنتظرة، وأضاف: “أتوقع أن يبدأ الانخفاض تدريجيا وعينه على التنفيذ الفعلي وسينخفض بشكل كبير إذا بدأ بتحويل مبالغ كبيرة وسيكون الانخفاض بنسبة ضئيلة إذا كانت البدايات خجولة”.

وحسب متابعات المشهد، أستقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الاحد عند الـ82 جنيه للبيع وهو ذات سعر الصرف في تعاملات السبت .