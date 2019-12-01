فرنسا تطالب واشنطن بوقف فرض الأسلحة على دول “الناتو”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تفرض أسلحة أمريكية الصنع على حلفاء الناتو بذريعة التضامن الأطلسي.
وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية “يجب ألا نسمح للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو أن تتحول إلى ورقة ضغط لواشنطن “مقاتلات إف- 35″، والتي ستلزم دول الناتو شراء أسلحة أمريكية.”
ولفتت بارلي إلى ضرورة قيام أوروبا تشكيل أدوات عسكرية تتناسب مع قوتها الاقتصادية والسياسية”، مشيرة إلى استحالة ضمان أمن أوروبا دون حوار مع روسيا.
وقالت الوزيرة:”بدون حوار، لن يكون هناك أمن”.
كما استذكرت البيان الذي أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحلف بات في حالة “موت سريري”، واصفة إياه بالمحفز لتشجيع أعضاء الناتو على النقاش.
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