حميدتي يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى أسمرا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاد إلى الخرطوم مساء اليوم “الأحد” النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الإنتقالي، محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرا استغرقت يوماً واحداً.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح في تصريح صحفي مساء اليوم، أن زيارة الوفد الذي يمثل المجلس الأعلي للسلام برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو جاءت بغرض اطلاع القيادة الارترية علي سير استعدادات الحكومة لجولة المفاوضات القادمة في جوبا في العاشر من ديسمبر الجاري.

وقال وزير الاعلام إن الوفد أجري لقاءاً مطولا مع الرئيس الارتري أسياسي افورقي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وترتيبات الحكومة والمجلس الأعلي للسلام للجولة القادمة التي قال إنها ستكون بداية للمفاوضات العملية في المحاور المختلفة مؤكداً إلي اكتمال كافة الاستعدادات لمفاوضات جادة في الجولة القادمة.

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وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الرئيس الارتري أكد استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه تحقيق السلام في السودان والوقوف مع الشعب السوداني في خندق واحد إنطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

ورافق النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الإنتقالي خلال الزيارة عضوا المجلس السيادي الفريق الركن ياسر العطا و رجاء نيكولا ووزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح.

باج