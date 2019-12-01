استطلاع قناة الجزيرة القطرية: فوز كبير لمؤيدي حل حزب المؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

“قناة الجزيرة مباشر” على منصة “فيسبوك” ، وانتهى يوم السبت، أن 84 بالمائة من المشاركين مؤيدين لقانون تفكيك نظام البشير، وحل حزب المؤتمر الوطني.

وشمل استطلاع الرأي 56.1 ألف شخص معظمهم من السودانيين بالداخل وفي المهاجر، فيما لم يوافق 16 بالمائة فقط من المشاركين على القانون وقرار الحل.

وأصدرت السلطات الانتقالية، نهاية الأسبوع الماضي، قانوناً لتفكيك نظام 1989 وبحل حزب المؤتمر الوطني، بجانب إلغاء قانون النظام العام سيئ الصيت.

باج نيوز