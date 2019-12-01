أدق التفاصيل عن زيارة حميدتي إلى أسمرا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي صباح الاحد إلى أسمرا عاصمة دولة إريتريا في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً يرافقه عضوا مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا والأستاذة رجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح. وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضوا مجلس السيادة الانتقالي اللواء إبراهيم جابر والأستاذ محمد الفكي سليمان ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان الشريف، والأمين العام لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق جادالله.

واشار عدد من الخبراء والمهتمين ان الزيارة التي يقوم بها حميدتي إلى اسمرا لها مابعدها من خلال توقيتها الذي تأتي فيه بعد ان شهد الشرق احداث عاصفة كما انها تأتي بين يدي قرب موعد جولة التفاوض الجارية بجوبا لعملية السلام بالسودان بحيث اشار الخبراء الي ان الزيارة تأتي لمزيد من التشاور مع الرئيس الاريتري اسياس افورقي حول تأمين واستقرار الشرق وتدعيم السلام في ربوعه لضمان تأمين عملية التفاوض للسلام بجوبا حيث لامعنى لاتفاق سلام اذا انفجر الشرق . لهذا يؤكد المراقبين ان الزيارة مهمة وضرورية لمحاصرة الاحداث بالشرق وعدم تطورها كما هي ايضا مهمة لتحقيق السلام الشامل بالبلاد وحماية ظهر عملية التفاوض بجوبا ،ان جاز التعبير ، واتخاذ كامل التدابير والحيطة لانجاح عملية السلام الذي يعتبر احد البشارات التي ينتظرها شعب السودان.

وتأتي الزيارة بحسب مصادر مقربة لحسم قضايا مهمة بملف السلام بالبلاد خاصة اذا علمنا انها الزيارة الثانية لرئيس الوفد نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي لاسمرا وانه بدأ باكرا العمل لتحقيق السلام بالسودان ولا نحتاج كبير عناء لمعرفة اهمية هذه الزيارة بالنسبة لمجمل عملية السلام بالبلاد لا لعملية التفاوض الجارية بجوبا وحسب ولكن لتهدئة الشرق الذي انفجر مرتين في نزاع قبلي محدود الا انه قابل للتطور ودخول الاوضاع فيه مرحلة حرجة وهذا احد اسباب الزيارة الواضحة كما اشار اليها عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي في تصريحه لجريدة التيار بقوله : ( الزيارة تأتي في اطار التشاور حول الجهود المبذولة لتحقيق السلام في السودان. مضيفا ان اريتريا لها دور في تحقيق السلام في شرق السودان خاصة عقب التوترات الاخيرة. واشار الي ان عضو المجلس الاعلى للسلام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي هو من يرأس الوفد الي اسمرا بجانب انه يضم عضوي مجلس السيادة الفريق ياسر العطا ورجاء نيكولا بجانب وزير ممثل للجهاز التنفيذي مؤكدا ان هناك زيارة مماثلة لاعضاء الوفد الي تشاد في نفس الاسبوع لمقابلة الرئيس الشادي ادريس ديبي لمناقشة قضايا السلام بالبلاد ).

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حميدتي الذي صرح من قبل ان السلام بات وشيكا مازال يعمل في صمت من اجل تحقيق مابشر به بحيث انه يعلم ان السلام لابد ان يكون سلاما شاملا لا يستثني منطقة او فئة فلايمكن ان يكون هنالك سلام يتم انجازه بجوبا اذا ما انفجر الشرق ومايعنيه من احتمالات مفتوحة يجر معه البلاد الي اوضاع بالغة التعقيد لارتباط الشرق بامن البحر الاحمر الذي يشكلاهتماما دوليا لافتا . لكل ذلك الجميع يعلم ان سلام الشرق هو تأمين لعملية السلام الجارية بجوبا لارتباط الاوضاع بعضها ببعض وحتى لايكون سلاما منقوصا وانما سلاما شاملا كما اراده اهل السودان كان لابد من الذهاب الي اريتريا ومشاورتها حول سلام السودان ومايعنيه دعمها بصورة خاصة لمجمل عملية السلام بالبلاد.

الانتباهة