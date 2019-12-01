ملاحقة قضائية للداعشي محمد علي الجزولي والسبب ملهى ليلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مصدر بمحلية الخرطوم بأن المحلية فتحت بلاغات، في مواجهة الاسلامي المتشدد محمد علي الجزولي تتعلق بتجاوزات خطيرة حول كبري المنشية (الرابط بين الخرطوم وشرقها).

ويواجه الجزولي اتهامات في بلاغات تشمل مخالفات كبيرة، تهدد السلامة العامة وتشكل مخاطر على المارة والسيارات .

وكان الجزولي قد أجر (من الباطن) مساحة ١٠٠ متر مربع، متاخمة مباشرة للكبري حيث خصصها لإقامة “ملهى ليلي” بشارع النيل، في العهد المباد.

ووفقًا لما ذكره موقع “تاسيتي نيوز” فأن المصدر أكد إن الجزولى إعتدى على المساحة، حيث أن أحد كوادر المؤتمر الوطني (المحلول)، اسمه اليسع عثمان كان قد (أجر) من المحلية مساحة ٥٠٠ متر مربع، شمال الكبرى، ومثلها جنوب الكبري.

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وقام الكادر بالتأجير للجزولي، في مساحة التأمين (غير المسموح) الأمر الذي جعل المحلية تطعن في العقد، وتفتح بلاغات في مواجهتما.

وأضاف المصدر بأن الجزولي قام بعمل ردميات، وتكسير حواجز خرسانية يقوم عليها الكبرى، مما سبب تصدعات جانبية تجعل الكبرى غير أمن، وقابل للتردي (وبالفعل بدأت تظهر هذه المخاطر)، على حد قول المصدر.