علي الحاج يرفض التحقيق معه في انقلاب الإنقاذ 1989

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حزب المؤتمر الشعبي أن أمينه العام “المعتقل” على الحاج، رفض التحقيق معه بشأن إنقلاب الإنقاذ 1989.

قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السفير إدريس سليمان في مؤتمر صحفي اليوم “الأحد”، إن علي الحاج رفض التحقيق معه، بحجة أن الذين ذهبوا للتحقيق معه هم سياسيون وخصوما له، وأضاف : “ما يحدث مع أمين الحزب علي الحاج هو تسييس للعدالة ولا علاقة له بالقضاء وتطبيق القانون”.

وطالب سليمان بإطلاق سراح الأمين العام علي الحاج الذي تم إعتقاله الأسبوع الماضي وتحويله لسجن كوبر ضمن حملة إعتقالات لقادة إنقلاب الإنقاذ 1989م.

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وفي سياق أخر شدد سليمان على أن تصريحات وزير التربية والتعليم السوداني بشأن التزوير في نتائج إمتحانات الشهادة الثانوية، تسببت بقرار لمجلس الجامعات المصري قضي بإلغاء التمييز الإيجابي للشهادة السودانية.

وطبقاً لسليمان فإن الجامعات المصرية كانت تمنح طلاب الشهادة السودانية المساق العلمي 18%، والأدبي 12%، وقال “بعد قرار مجلس الجامعات بمصر فلن يتم منحهم ولا درجة إضافية، وتساوت الشهادتين السودانية والمصرية في فرص المنافسة”.

باج نيوز