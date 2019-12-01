الدكتور إسماعيل الحاج موسى يتبرأ من حزب المؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تبرأ القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول قانونيًا، الدكتور إسماعيل الحاج موسى، من انتمائه إلى الحزب .

وقال الحاج، وفقًا لما نشرته صحيفة اخر لحظة، إنه كان ينتمي إلى المؤتمر الديمقراطي الاشتراكي إلى حين شغله لمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في أعقاب ثورة أكتوبر.

وأضاف الحاج أنه منذ تلك الفترة لم ينتم لأي حزب يميني أو يساري، قبل أن يعود ويقول “لكن أشكر الإخوان في حزب المؤتمر الوطني كانوا يشركوني في كل حاجة”.