السيادي : السلام على رأس أولويات الحكومة الانتقالية

حيا عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية والسلام والعدالة وقال إن السلام تحية الملائكة واساسا لتوطيد العلاقات بين الدول والشعوب لذا جعلته الحكومة الانتقالية على رأس أولوياتها.

وأوضح سيادته لدى تسلمه اليوم بالقصر الجمهوري مذكرة من طلاب مدارس الشيخ مصطفى الأمين أن الحرب خلفت آثارا سالبة في كل الولايات التي عانت منها خاصة في مجالات التعليم والتنمية مما يتطلب السعي الدؤوب لإيقافها.

Advertisements

وأثنى عضو مجلس السيادة على جهود الشيخ مصطفى الأمين كنموذج لابناء السودان البررة ورواد نشر التعليم وعمل الخير بالبلاد.

ودعا الطلاب بحسب سونا – عبر مذكرتهم الى وقف الحرب وتثبيت السلام وإنجاح المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح والتوجه نحو التنمية وتوفير التعليم بمعسكرات النازحين وإعادة النظر في أوضاع المعلمين وزيادة رواتبهم وتحسين البيئة المدرسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)