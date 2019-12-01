المباحث تفك طلاسم مقتل سائق ترحال في جبل أولياء بالقبض على الجناة

تمكنت مباحث شرطة ولاية من فك طلاسم بلاغ مقتل سائق الترحال وجدي محمد فرح الذي عثر عليه مقتولا بمنطقة جبل اولياء جنوب الخرطوم، وقد قامت شرطة مسرح الحادث بالاجراءات الفنية اللازمة وارسال الجثة للمشرحة وتعرف عليه شقيقه بالمشرحة وذكر ان شقيقه خرج ليلا بعربته الاكسنت موديل 2016 ويعمل بها كسائق ترحال.

وجد البلاغ بحسب اليوم التالي – اهتماما من قيادات الشرطة ومن قبل المواطنين الذين تناولوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم تكليف فريق من مباحث شرطة ولاية الخرطوم لمتابعة البلاغ ولاهميته تم استنفار كافة رجال المباحث بالولاية للعمل في تسديد البلاغ، وتوصل البحث إلى وجود مشتبه بهم بمنطقة جبرة، ومن خلال تنشيط المصادر تم تحديد اماكن تواجد المشتبه بهم في إحدى الشقق بمنطقة جبرة. وعلى وجه السرعة تم تشكيل فريق من فرعية الخرطوم مكافحة سرقة السيارات وتحديد ساعة الصفر حسب الخطة التي وضعت لمداهمة الشقة عند الثانية والنصف صباحاً تمت مداهمة وحاول المتهمون الاشتباك مع القوة عن طريق الاسلحة البيضاء الا ان القوة تمكنت من السيطرة عليهم والقبض على المتهم الاول اوبتفتبشه تم العثور على موبايل القتيل والقبض على المتهم الثاني الذي عثر بحوزته جزلان القتيل وكافة اوراقه الثبوتية وتم اقتيادهما الي فرعية الخرطوم تحت اشراف العميد مصطفى مكاوي وبحضور مدير إدارة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم العميد شرطة امين سعيد محمد وعند التحري معهما اقر المتهمين بالتهام المنسوب اليهما وارشدا الى شريكين اخرين احداهما يتبع لجهة نظامية واقرا بان عربة المجني عليه تم بيعها بمنطقة امدرمان الشقلة بمبلغ (120) الف جنيه، وتم تحريك فريق اخر تمكن من القبض على مستلم المال المسروق وضبط العربة، ومازال التحري جاري مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)