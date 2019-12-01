آرسنال يكتفي بالتعادل مع نورويتش

تعادل آرسنال مع مضيفه نورويتش سيتي، بمباراة الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي، بنتيجة ( 2-2 ) ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، ورفع نورويتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

إفتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 21 من هجمة مرتدة خاطفة، أنهاها الهداف الفنلندي تيمو بوكي بنجاح في مرمى الحارس لينو.

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وفي الدقيقة 29، سجل فريق آرسنال هدف التعادل، من ركلة جزاء سجلها بنجاح المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج على يمين الحارس.

وبحسب موقع (yalla-sport.)في الدقيقة 47 تمكن نورويتش من التقدم مجدداً، عن طريق الهولندي المتميز تود كانتويل، وتعادل أوباميانج مجدداً للضيوف عند الدقيقة 57.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)