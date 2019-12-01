التاريخ: 01-ديسمبر-2019
48 مشاهدة
توقّع كثيرون تتويج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، بعد أدائه الرائع مع الريدز، وقيادته الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا.
لكن التسريبات في الساعات الماضية على حسب موقع (kooora)، تشير إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة سيرفع الكرة الذهبية السادسة في مسيرته، مساء غدٍ الإثنين في الحفل الذي سيقام في باريس.
وحقق ميسي جائزة “The best” لأفضل لاعب في العالم المقدمة من “الفيفا”، منذ أسابيع رغم أن بعض التوقعات كانت تصب في صالح فان دايك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المشهد الأخير يخذل فان دايك في سباق الكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.