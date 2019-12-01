المشهد الأخير يخذل فان دايك في سباق الكرة الذهبية

توقّع كثيرون تتويج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، بعد أدائه الرائع مع الريدز، وقيادته الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

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لكن التسريبات في الساعات الماضية على حسب موقع (kooora)، تشير إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة سيرفع الكرة الذهبية السادسة في مسيرته، مساء غدٍ الإثنين في الحفل الذي سيقام في باريس.

وحقق ميسي جائزة “The best” لأفضل لاعب في العالم المقدمة من “الفيفا”، منذ أسابيع رغم أن بعض التوقعات كانت تصب في صالح فان دايك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)